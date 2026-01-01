Stage de taiji Chen Rue Pierre de Coubertin Pordic

Stage de taiji Chen

Rue Pierre de Coubertin Complexe sportif Louis Auffray Pordic Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Venez découvrir ou redécouvrir les bienfaits du taiji chen animé par Liliane Chameau CQP professeur d’arts martiaux, ceinture noire 1er duan wushu et 1er duan taichi chuan.

Ouvert à tous à petit prix. .

Rue Pierre de Coubertin Complexe sportif Louis Auffray Pordic 22590 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 45 68 23 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de taiji Chen Pordic a été mis à jour le 2026-01-09 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme