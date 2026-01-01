Stage de taiji Chen Rue Pierre de Coubertin Pordic
Stage de taiji Chen Rue Pierre de Coubertin Pordic samedi 17 janvier 2026.
Stage de taiji Chen
Rue Pierre de Coubertin Complexe sportif Louis Auffray Pordic Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 14:30:00
fin : 2026-01-17 17:00:00
Date(s) :
2026-01-17
Venez découvrir ou redécouvrir les bienfaits du taiji chen animé par Liliane Chameau CQP professeur d’arts martiaux, ceinture noire 1er duan wushu et 1er duan taichi chuan.
Ouvert à tous à petit prix. .
Rue Pierre de Coubertin Complexe sportif Louis Auffray Pordic 22590 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 45 68 23 62
English :
