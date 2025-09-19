Stage de taille de charpente à l’ancienne encadré par un professionnel Villa gallo-romaine du Quiou Le Quiou

Stage de taille de charpente à l’ancienne encadré par un professionnel 19 – 21 septembre Villa gallo-romaine du Quiou Côtes-d’Armor

8 à 10 places. Participation financière de 30€ à 45€ pour les 3 jours (15€ d’adhésion/assurance + 15€ ou 30€ frais de stage selon situation, repas de midi offerts).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Travail de dessin, de taille et d’assemblage manuel de 3 fermes sur poteaux en troncs de châtaignier équarris à la hache

Réalisation de la structure (poteaux et charpente) qui protégera le bac de fouille, couverte par la suite en bardeaux. Réalisation d’épures sur site, pose des pièces sur ligne à la plumée de dévert, piquage au plomb et traçage. Tenons et mortaises executés avec des outils manuels.

Atelier encadré par Hervé Lesage, charpentier : 8 à 10 places pour le vendredi, samedi et dimanche.

Villa gallo-romaine du Quiou rue de la villa romaine 22630, Le Quiou Le Quiou 22630 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 83 41 13 https://pierres-vives.blogspot.com/ https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA22017237 [{« type »: « email », « value »: « pierresvives22@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0672733612 »}] La villa gallo-romaine du Quiou est située sur la route vers Tréfumel.

Coordonnées GPS : 48°21’00.0″N 2°00’45.3″W

Le numéro de téléphone fixe* est celui d’Olivier Leroux, président de l’association Pierres Vives 02 96 83 41 13 / le portable est celui de Béatrice Poissonnier, vice-présidente et responsable des guides 06 85 26 72 05.

Le siège de l’Association Pierres Vives est à la mairie.

Atelier encadré de taille de charpente à l’ancienne

Pierres Vives