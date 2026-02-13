STAGE DE TAILLE DES ARBRES FRUITIERS // MUSÉE DE LA VIE RURALE DE STEENWERCK, Musée de la vie rurale, Steenwerck

STAGE DE TAILLE DES ARBRES FRUITIERS // MUSÉE DE LA VIE RURALE DE STEENWERCK Samedi 7 mars, 08h00 Musée de la vie rurale Nord

places limitées, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T08:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T08:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00

Initiez-vous à la taille d’arbres fruitiers, sur des pommiers, des poiriers haute-tige et d’autres variétés anciennes !

À l’occasion de ce stage, où vous allierez théorie et pratique, entraînez-vous et découvrez le patrimoine arboricole de la vallée de la Lys, dans le verger du musée.

Vous participerez ainsi à la sauvegarde d’un trésor pour la biodiversité !

INFOS PRATIQUES

Samedi 7 mars, de 8h à 17h

Musée de la Vie Rurale de Steenwerck

Gratuit || Se munir d’un sécateur affûté et de bottes

Places limitées, réservations au 03 28 50 33 80 ou musee.steenwerck@wanadoo.fr

+ d’infos sur : http://www.musee-steenwerck.com/event/samedi-7-mars-a-14h-stage-de-taille-des-fruitiers/

musée de la vie rurale // février 2026