STAGE DE TAILLE DES ARBRES FRUITIERS // MUSÉE DE LA VIE RURALE DE STEENWERCK, Musée de la vie rurale, Steenwerck
places limitées, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-07T08:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-07T08:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00
Initiez-vous à la taille d’arbres fruitiers, sur des pommiers, des poiriers haute-tige et d’autres variétés anciennes !
À l’occasion de ce stage, où vous allierez théorie et pratique, entraînez-vous et découvrez le patrimoine arboricole de la vallée de la Lys, dans le verger du musée.
Vous participerez ainsi à la sauvegarde d’un trésor pour la biodiversité !
INFOS PRATIQUES
Samedi 7 mars, de 8h à 17h
Musée de la Vie Rurale de Steenwerck
Gratuit || Se munir d’un sécateur affûté et de bottes
Places limitées, réservations au 03 28 50 33 80 ou musee.steenwerck@wanadoo.fr
+ d’infos sur : http://www.musee-steenwerck.com/event/samedi-7-mars-a-14h-stage-de-taille-des-fruitiers/
