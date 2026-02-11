Stage de taille Café associatif l’Imaginaire Lalinde
Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde Dordogne
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Rendez-vous au café pour une rencontre avec R. Fournier qui vous initiera à la taille des pommiers/broyage. Repas partagé.
Stage sur place au jardin partagé. Scie et sécateur à emmener ! .
Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 60 12 contact@assolimaginaire.fr
