Stage de taille Café associatif l’Imaginaire Lalinde

Stage de taille

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Rendez-vous au café pour une rencontre avec R. Fournier qui vous initiera à la taille des pommiers/broyage. Repas partagé.

Stage sur place au jardin partagé. Scie et sécateur à emmener ! .

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 60 12 contact@assolimaginaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de taille

L’événement Stage de taille Lalinde a été mis à jour le 2026-02-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides