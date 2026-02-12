Stage de taille Saint-Folquin
Stage de taille Saint-Folquin samedi 7 mars 2026.
Stage de taille
Saint-Folquin Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Présentation de types de taille différentes sur des variétés fruitières variées (pommier, poirier, pêcher, figuier …) dans un verger adapté à la personne qui l'exploite.
Animé par La Java Verte.
Gratuit Sur inscriptions .
Saint-Folquin 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 33 23 47 13
