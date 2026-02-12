Stage de taille

Saint-Folquin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Présentation de types de taille différentes sur des variétés fruitières variées (pommier, poirier, pêcher, figuier …) dans un verger adapté à la personne qui l’exploite.

Animé par La Java Verte.

Gratuit Sur inscriptions .

Saint-Folquin 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 33 23 47 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de taille Saint-Folquin a été mis à jour le 2026-02-10 par CPETI Région Audruicq