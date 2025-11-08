STAGE DE TANGO ARGENTIN Montpellier
STAGE DE TANGO ARGENTIN Montpellier samedi 8 novembre 2025.
STAGE DE TANGO ARGENTIN
6 Place du Nombre d’Or Montpellier Hérault
Tarif : 50 – 50 – EUR
Date : 2025-11-08 à 2025-11-09
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-09
L’Adra propose un stage de Tango Argentin Exceptionnel les 08 et 09 novembre !
• Samedi 10h–12h et 14h–16h
• Dimanche 10h–12h
Tarif 50 €/personne Pas de niveau requis
Réservations 04 71 03 60 40 adra34000@gmail.com
Plus d’info sur le site https://adra-montpellier.com/stage-de-tango-argentin-2/ .
6 Place du Nombre d’Or Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 71 03 60 40 adra34000@gmail.com
English :
Adra offers an exceptional Argentine Tango workshop on November 08 and 09!
German :
Adra bietet am 08. und 09. November einen Außergewöhnlichen Tango Argentino Kurs an!
Italiano :
Adra propone un eccezionale workshop di tango argentino l’08 e il 09 novembre!
Espanol :
Adra ofrece un excepcional taller de Tango Argentino los días 08 y 09 de noviembre
