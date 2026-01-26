Stage de Tango Argentin niveau intermédiaire et avancé Au Bord de l’Etang Saint-Georges-Lagricol

Stage de Tango Argentin niveau intermédiaire et avancé

Au Bord de l’Etang 758 route de l’Etang Saint-Georges-Lagricol Haute-Loire

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

2026-04-03

Venez vivre un séjour d’exception, immergés dans la magie du Tango Argentin avec Eric & Arlette.

Vous entrerez dans la danse de l’élégance, de la sensualité et de la complicité.

Au Bord de l’Etang 758 route de l’Etang Saint-Georges-Lagricol 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 60 40 tangoneon@wanadoo.fr

English :

Come and experience an exceptional stay, immersed in the magic of Argentine Tango with Eric & Arlette.

You’ll enter a dance of elegance, sensuality and complicity.

