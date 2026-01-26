Stage de Tango Argentin niveau intermédiaire Au Bord de l’Etang Saint-Georges-Lagricol
Stage de Tango Argentin niveau intermédiaire Au Bord de l’Etang Saint-Georges-Lagricol jeudi 12 février 2026.
Stage de Tango Argentin niveau intermédiaire
Au Bord de l’Etang 758 route de l’Etang Saint-Georges-Lagricol Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-12 2026-10-22
Venez vivre un séjour d’exception, immergés dans la magie du Tango Argentin avec Eric & Arlette.
Vous entrerez dans la danse de l’élégance, de la sensualité et de la complicité.
.
Au Bord de l’Etang 758 route de l’Etang Saint-Georges-Lagricol 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 60 40 tangoneon@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and experience an exceptional stay, immersed in the magic of Argentine Tango with Eric & Arlette.
You’ll enter a dance of elegance, sensuality and complicity.
L’événement Stage de Tango Argentin niveau intermédiaire Saint-Georges-Lagricol a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay