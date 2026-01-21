Stage de Tango argentin Rue Brizeux Roscoff

Stage de Tango argentin

Rue Brizeux Espace Mathurin Méheut Roscoff Finistère

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-14 19:30:00

2026-02-14

Vous rêvez de débuter en tango argentin ?

Stage organisé par l’association Tango à la mer à Roscoff.

Renseignements 06 77 56 90 90 .

Pour des infos supplémentaires vous pouvez également consulter le site web de notre association. .

Rue Brizeux Espace Mathurin Méheut Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 77 56 90 90

