Stage de tango argentin Centre Joël Echarri Saint-Martin-de-Seignanx

Centre Joël Echarri 50, rte océane Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Découvrez le Tango Argentin dans un stage pour débutants et plus.

Le nombre de stagiaires sera limité pour un enseignement personnalisé et adapté pour le bal.

Nous aborderons

-les secrets de la marche

-l’essentiel des figures dans le bal

De 14h30 à 18h30.

Inscription obligatoire. .

Centre Joël Echarri 50, rte océane Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 33 99 49 joelecharri4064@gmail.com

