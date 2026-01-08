Stage de tango argentin Centre Joël Echarri Saint-Martin-de-Seignanx
Stage de tango argentin
Centre Joël Echarri 50, rte océane Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : 50 – 50 – 80 EUR
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Découvrez le Tango Argentin dans un stage pour débutants et plus.
Le nombre de stagiaires sera limité pour un enseignement personnalisé et adapté pour le bal.
Nous aborderons
-les secrets de la marche
-l’essentiel des figures dans le bal
De 14h30 à 18h30.
Inscription obligatoire. .
Centre Joël Echarri 50, rte océane Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 33 99 49 joelecharri4064@gmail.com
English :
