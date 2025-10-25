Stage de tango et soirée toutes danses Salle n°3 Espace Lamartine Hauts de Bienne

Salle n°3 Espace Lamartine Rue Lamartine Hauts de Bienne Jura

Début : 2025-10-25 17:00:00

fin : 2025-10-25 23:59:00

2025-10-25

Stage de tango (le tango c’est plus qu’une danse, c’est une émotion à deux) de 17h à 19h suivi d’un repas canadien de 19h à 21 h puis d’une soirée toutes danses pour mettre en pratique les danses apprises au cours des stages. .

Salle n°3 Espace Lamartine Rue Lamartine Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 18 14 78

