Stage de tango Centre des Fontaines Eu

Stage de tango avec Genevière Cron de 11h à 15. Restauration sur place. Suivi d’un bal tango de 15h à 18h. Accompagnement en live par le duo Jamais Jamais .

Tarifs stage 30€ 38€50 avec le repas

Bal seul 10€

Sur réservation au 02 35 86 05 03 .

Centre des Fontaines 1 Rue des Fontaines Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 05 03 auberge@centredesfontaines.fr

