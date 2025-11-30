Stage de tango Centre des Fontaines Eu
Stage de tango Centre des Fontaines Eu dimanche 30 novembre 2025.
Stage de tango
Centre des Fontaines 1 Rue des Fontaines Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 11:00:00
fin : 2025-11-30 15:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Stage de tango avec Genevière Cron de 11h à 15. Restauration sur place. Suivi d’un bal tango de 15h à 18h. Accompagnement en live par le duo Jamais Jamais .
Tarifs stage 30€ 38€50 avec le repas
Bal seul 10€
Sur réservation au 02 35 86 05 03 .
Centre des Fontaines 1 Rue des Fontaines Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 05 03 auberge@centredesfontaines.fr
