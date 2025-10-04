Stage de technique vocale « Bien chanter en chorale » Langeac
Stage de technique vocale « Bien chanter en chorale » Langeac samedi 4 octobre 2025.
Stage de technique vocale « Bien chanter en chorale »
Langeac Langeac Haute-Loire
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
pour un seul jour 40€
Début : 2025-10-04 09:30:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
2025-10-04
Stage de technique vocale par la chorale « chantons en val d’allier » avec Michal Okon.
A Langeac, Salle Raymond SIozade, rue Delattre de Tassigny (caserne des pompiers).
Inscription 04 71 74 06 91 ou 06 27 78 40 13
Langeac Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 06 91
English :
Vocal technique workshop by the « chantons en val d’allier » choir with Michal Okon.
In Langeac, Salle Raymond SIozade, rue Delattre de Tassigny (fire station).
Registration: 04 71 74 06 91 or 06 27 78 40 13
German :
Stimmtechnikkurs des Chors « chantons en val d’allier » mit Michal Okon.
In Langeac, Salle Raymond SIozade, rue Delattre de Tassigny (Feuerwehrhaus).
Anmeldung: 04 71 74 06 91 oder 06 27 78 40 13
Italiano :
Corso di tecnica vocale tenuto dal coro « chantons en val d’allier » con Michal Okon.
A Langeac, Salle Raymond SIozade, rue Delattre de Tassigny (stazione dei pompieri).
Iscrizione: 04 71 74 06 91 o 06 27 78 40 13
Espanol :
Curso de técnica vocal dirigido por el coro « chantons en val d’allier » con Michal Okon.
En Langeac, Salle Raymond SIozade, rue Delattre de Tassigny (parque de bomberos).
Inscripciones: 04 71 74 06 91 o 06 27 78 40 13
