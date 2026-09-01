Stage de Teinture Naturelle : Première cuve d’Indigo Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Informations pratiques

Pressy-sous-Dondin

Stage de Teinture Naturelle : Première cuve d’Indigo

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : 160 – 160 – 160 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Teinture Naturelle : Ma première cuve d’Indigo

Stage de 8h

Public : Adulte

Initiation à la teinture naturelle à l’Indigo. Vous rencontrerez les plantes à indigo et les bases de la chimie de la cuve. Vous apprendrez comment monter et nourrir une cuve écologique à partir de pigment indigo naturel pour pouvoir teindre les fibres végétales en bleu.

Au programme :

– Identification des fibres naturelles.

– Quelques notions de chimie pour comprendre.

– Montage d’une cuve de bleu Indigo.

– Teinture en bleu indigo et ses nuances. .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de Teinture Naturelle : Première cuve d’Indigo

L’événement Stage de Teinture Naturelle : Première cuve d’Indigo Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-09-02 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II