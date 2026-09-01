Stage de Teinture Naturelle : Première cuve d’Indigo Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin
samedi 19 septembre 2026 · Atelier ADN Laine · Pressy-sous-Dondin
Informations pratiques
Pressy-sous-Dondin
Stage de Teinture Naturelle : Première cuve d’Indigo
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire
Tarif : 160 – 160 – 160 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Teinture Naturelle : Ma première cuve d’Indigo
Stage de 8h
Public : Adulte
Initiation à la teinture naturelle à l’Indigo. Vous rencontrerez les plantes à indigo et les bases de la chimie de la cuve. Vous apprendrez comment monter et nourrir une cuve écologique à partir de pigment indigo naturel pour pouvoir teindre les fibres végétales en bleu.
Au programme :
– Identification des fibres naturelles.
– Quelques notions de chimie pour comprendre.
– Montage d’une cuve de bleu Indigo.
– Teinture en bleu indigo et ses nuances. .
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de Teinture Naturelle : Première cuve d’Indigo
L’événement Stage de Teinture Naturelle : Première cuve d’Indigo Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-09-02 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II