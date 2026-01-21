Stage de teinture pastel et indigo Atelier de teinture bleu pastel La ferme au village Escoussens
Atelier de teinture bleu pastel
La ferme au village
194 route des Miquelles
Escoussens
Tarn
Tarif : 240 – 240 – 360 EUR
Date :
Début : 2026-04-11 09:30:00
fin : 2026-04-13 16:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-06-06
Formation de 3 jours pour apprendre à monter et gérer une cuve de teinture à l »indigo 100% naturelle.
Atelier de teinture bleu pastel La ferme au village 194 route des Miquelles Escoussens 81290 Tarn Occitanie lafermeauvillage@orange.fr
English :
3-day training course to learn how to set up and manage a 100% natural indigo dyeing vat.
