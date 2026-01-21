Stage de teinture pastel et indigo Atelier de teinture bleu pastel La ferme au village Escoussens

Atelier de teinture bleu pastel La ferme au village 194 route des Miquelles Escoussens Tarn

Tarif : 240 – 240 – 360 EUR

Début : 2026-04-11 09:30:00
fin : 2026-04-13 16:00:00

2026-04-11 2026-06-06

Formation de 3 jours pour apprendre à monter et gérer une cuve de teinture à l »indigo 100% naturelle.
Atelier de teinture bleu pastel La ferme au village 194 route des Miquelles Escoussens 81290 Tarn Occitanie   lafermeauvillage@orange.fr

English :

3-day training course to learn how to set up and manage a 100% natural indigo dyeing vat.

