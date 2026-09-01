Stage de teinture végétale : Les couleurs cachées des plantes Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin
samedi 26 septembre 2026 · Atelier ADN Laine · Pressy-sous-Dondin
Informations pratiques
Pressy-sous-Dondin
Stage de teinture végétale : Les couleurs cachées des plantes
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire
Tarif : 120 – 120 – 120 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Durée : 8h
Public : Adulte / à partir de 16 ans
Initiation à la teinture naturelle spécial coton et lin. Vous découvrirez comment teindre avec les plantes sauvages ou cultivées pour obtenir des couleurs intéressantes, qui tiennent au lavage.
Les recettes testées et le nuancier des couleurs obtenus vous permettra de poursuivre l’aventure tinctoriale dans d’autres directions !
Au programme :
– Identification des fibres.
– Mordançage et préparation des fibres.
– Balade tinctoriale et identification des plantes de saison au jardin et dans la forêt autour.
– Bains de teinture (2 à 4 plantes)
– Post-mordançage.
– Échantillons sur voile de coton et toile de lin .
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr
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English : Stage de teinture végétale : Les couleurs cachées des plantes
L’événement Stage de teinture végétale : Les couleurs cachées des plantes Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-09-02 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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