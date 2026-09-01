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Stage de teinture végétale : Les couleurs cachées des plantes Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

samedi 26 septembre 2026 · Atelier ADN Laine · Pressy-sous-Dondin

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Atelier ADN Laine
Adresse
3189 route de Saint Bonnet
Ville
71220 Pressy-sous-Dondin
Département
Saône-et-Loire
Tarif
120 120 120 Tarif réduit Tarif jeunes

Pressy-sous-Dondin

Stage de teinture végétale : Les couleurs cachées des plantes

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Durée : 8h
Public : Adulte / à partir de 16 ans

Initiation à la teinture naturelle spécial coton et lin. Vous découvrirez comment teindre avec les plantes sauvages ou cultivées pour obtenir des couleurs intéressantes, qui tiennent au lavage.

Les recettes testées et le nuancier des couleurs obtenus vous permettra de poursuivre l’aventure tinctoriale dans d’autres directions !

Au programme :
– Identification des fibres.
– Mordançage et préparation des fibres.
– Balade tinctoriale et identification des plantes de saison au jardin et dans la forêt autour.
– Bains de teinture (2 à 4 plantes)
– Post-mordançage.
– Échantillons sur voile de coton et toile de lin   .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03  johanna@adnlaine.fr

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English : Stage de teinture végétale : Les couleurs cachées des plantes

L’événement Stage de teinture végétale : Les couleurs cachées des plantes Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-09-02 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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