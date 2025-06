Stage de Tennis de table – rue de la Barge Pélussin 15 juillet 2025 07:00

Loire

Stage de Tennis de table rue de la Barge Gymnase de la Barge Pélussin Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-15

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-15

Ouvert à tous. Prévoir pique-nique

Sur réservation

.

Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 92 59 28 boy.dom@wanadoo.fr

English :

Open to all. Bring a picnic

On reservation

German :

Offen für alle. Picknick mitbringen

Auf Reservierung

Italiano :

Aperto a tutti. Portate un picnic

Su prenotazione

Espanol :

Abierto a todos. Trae un picnic

Con reserva previa

L’événement Stage de Tennis de table Pélussin a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme du Pilat