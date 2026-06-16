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Stage de tennis de table Perros-Guirec

Stage de tennis de table Perros-Guirec mardi 7 juillet 2026.

Adresse : Rue du Sergent l'Heveder

Ville : 22700 Perros-Guirec

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Perros-Guirec

Stage de tennis de table

Rue du Sergent l’Heveder Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-10 16:30:00

Date(s) :
2026-07-07

Un stage multisports !
Dès 8 ans
À la journée ou stage de 4 jours

Au programme
MATIN Tennis de table. Découverte ou perfectionnement avec Masterping.
APRES-MIDI Sports de plage ou en salle, avec le Service Jeunesse.

Prévoir un pique-nique pour le midi.
Infos & Inscriptions Marc Le Penven 06 62 30 80 87
RDV Gymnase Yves Le Jannou   .

Rue du Sergent l’Heveder Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 30 80 87 

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English :

L’événement Stage de tennis de table Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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