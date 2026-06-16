Perros-Guirec

Stage de tennis de table

Rue du Sergent l’Heveder Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-17 16:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Un stage multisports !

Dès 8 ans

À la journée ou stage de 4 jours

Au programme

MATIN Tennis de table. Découverte ou perfectionnement avec Masterping.

APRES-MIDI Sports de plage ou en salle, avec le Service Jeunesse.

Prévoir un pique-nique pour le midi.

Infos & Inscriptions Marc Le Penven 06 62 30 80 87

RDV Gymnase Yves Le Jannou .

Rue du Sergent l’Heveder Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 30 80 87

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English :

L’événement Stage de tennis de table Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme de Perros-Guirec