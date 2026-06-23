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Stage de tennis Tennis Etretat Cap de Caux Étretat

Stage de tennis Tennis Etretat Cap de Caux Étretat lundi 17 août 2026.

Lieu
Tennis Etretat Cap de Caux
Adresse
Rue Guy de Maupassant
Ville
76790 Étretat
Département
Seine-Maritime
Début
lundi 17 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Étretat

Stage de tennis

Tennis Etretat Cap de Caux Rue Guy de Maupassant Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Les stages de tennis reviennent cet été pour permettre aux jeunes de découvrir ou de perfectionner leur jeu dans une ambiance conviviale et dynamique.   .

Tennis Etretat Cap de Caux Rue Guy de Maupassant Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie  

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English : Stage de tennis

L’événement Stage de tennis Étretat a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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