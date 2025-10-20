Stage de Tennis Tennis-Club Le Chambon-sur-Lignon

Stage de Tennis

Tennis-Club Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 130 – 130 – 130 EUR

les 5 jours de pratique

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-31

2025-10-20 2025-10-27

Pour les jeunes dès 6 ans.

Tennis-Club Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 76 42 24

English :

For children aged 6 and over.

German :

Für Jugendliche ab 6 Jahren.

Italiano :

Per i bambini dai 6 anni in su.

Espanol :

Para niños a partir de 6 años.

