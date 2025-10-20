Stage de Tennis Tennis-Club Le Chambon-sur-Lignon
Stage de Tennis Tennis-Club Le Chambon-sur-Lignon lundi 20 octobre 2025.
Stage de Tennis
Tennis-Club Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 130 – 130 – 130 EUR
les 5 jours de pratique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-20 2025-10-27
Pour les jeunes dès 6 ans.
Tennis-Club Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 76 42 24
English :
For children aged 6 and over.
German :
Für Jugendliche ab 6 Jahren.
Italiano :
Per i bambini dai 6 anni in su.
Espanol :
Para niños a partir de 6 años.
