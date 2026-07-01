AGENDA · Le Robert
STAGE DE TENNIS, Le ROBERT, Le Robert
lundi 6 juillet 2026 · Le ROBERT · Le Robert
Informations pratiques
STAGE DE TENNIS 6 – 17 juillet Le ROBERT Martinique
TARIF : 5€ par jour, soit 25€ la semaine. plus d’infos : Martine : 06 96 83 61 47 / Frédéric : 06 96 82 37 51
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T14:30:00+02:00 – 2026-07-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-17T14:30:00+02:00 – 2026-07-17T17:30:00+02:00
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Le Tennis Club Municipal du Robert organise un stage de tennis ouvert aux jeunes de 7 à 17 ans.