STAGE DE TENNIS, Le ROBERT, Le Robert

Informations pratiques

STAGE DE TENNIS 6 – 17 juillet Le ROBERT Martinique

TARIF : 5€ par jour, soit 25€ la semaine. plus d’infos : Martine : 06 96 83 61 47 / Frédéric : 06 96 82 37 51

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T14:30:00+02:00 – 2026-07-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-17T14:30:00+02:00 – 2026-07-17T17:30:00+02:00

Le ROBERT 97231 Le Robert 97231 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 06 96 83 61 47 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 96 82 37 51 »}]

Le Tennis Club Municipal du Robert organise un stage de tennis ouvert aux jeunes de 7 à 17 ans.