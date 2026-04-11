Stage de tennis TC Pont-l’Évêque Blangy Intercom Complexe d’Ornano Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Stage de tennis

TC Pont-l’Évêque Blangy Intercom Complexe d’Ornano Rue Gustave Flaubert Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-13

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27

1h30 de cours du lundi au vendredi

Tous niveaux.

Plusieurs options vous sont proposées Stages d’1h à 1h30. .

TC Pont-l’Évêque Blangy Intercom Complexe d’Ornano Rue Gustave Flaubert Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 89 03 54 65

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English : Stage de tennis

1h30 lessons from Monday to Friday

L’événement Stage de tennis Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Terre d’Auge Tourisme