Stage de tennis Thiron-Gardais

Stage de tennis Thiron-Gardais lundi 25 août 2025.

Stage de tennis

Thiron-Gardais Eure-et-Loir

Début : 2025-08-25 09:30:00

fin : 2025-08-27 12:00:00

2025-08-25

Le tennis club de Thiron-Gardais organise des stages de tennis pour les enfants de 6 à 18 ans les 25, 26 et 27 aout.

Ouvert aux non licenciés

Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 70 91 36 95

English :

The Thiron-Gardais tennis club is organizing tennis clinics for children aged 6 to 18 on August 25, 26 and 27.

Open to non-members

German :

Der Tennisclub Thiron-Gardais organisiert am 25., 26. und 27. August einen Tenniskurs für Kinder von 6 bis 18 Jahren.

Offen für Nichtlizenzierte

Italiano :

Il 25, 26 e 27 agosto, il Tennis Club Thiron-Gardais organizza corsi di tennis per bambini dai 6 ai 18 anni.

Aperto ai non soci

Espanol :

El club de tenis Thiron-Gardais organiza cursos de tenis para niños de 6 a 18 años los días 25, 26 y 27 de agosto.

Abierto a no socios

