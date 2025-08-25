Stage de tennis Thiron-Gardais
Stage de tennis Thiron-Gardais lundi 25 août 2025.
Stage de tennis
Thiron-Gardais Eure-et-Loir
Début : 2025-08-25 09:30:00
fin : 2025-08-27 12:00:00
2025-08-25
Le tennis club de Thiron-Gardais organise des stages de tennis pour les enfants de 6 à 18 ans les 25, 26 et 27 aout.
Ouvert aux non licenciés
.
Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 70 91 36 95
English :
The Thiron-Gardais tennis club is organizing tennis clinics for children aged 6 to 18 on August 25, 26 and 27.
Open to non-members
German :
Der Tennisclub Thiron-Gardais organisiert am 25., 26. und 27. August einen Tenniskurs für Kinder von 6 bis 18 Jahren.
Offen für Nichtlizenzierte
Italiano :
Il 25, 26 e 27 agosto, il Tennis Club Thiron-Gardais organizza corsi di tennis per bambini dai 6 ai 18 anni.
Aperto ai non soci
Espanol :
El club de tenis Thiron-Gardais organiza cursos de tenis para niños de 6 a 18 años los días 25, 26 y 27 de agosto.
Abierto a no socios
