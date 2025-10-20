Stage de tennis tous niveaux Tennis Club Pelissannais Pélissanne

Stage de tennis tous niveaux Tennis Club Pelissannais Pélissanne lundi 20 octobre 2025.

Stage de tennis tous niveaux

Du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2025 de 9h30 à 12h. Tennis Club Pelissannais Chemin De la Petite Brulière Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 09:30:00

fin : 2025-10-24 12:00:00

Date(s) :

2025-10-20

Pendant les vacances d’automne, viens perfectionner ton jeu ou t’entrainer pour la compétition !

Au programme de te stage ouvert à tous

Echauffement et sport collectif, travail technique et tactique, jeux dirigés et initiation au pickel ball ! .

Tennis Club Pelissannais Chemin De la Petite Brulière Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 90 30 03 tc.pelissanne@free.fr

English :

During this holidays, let’s practice tennis !

German :

Während der Herbstferien kannst du hier dein Spiel perfektionieren oder für den Wettbewerb trainieren!

Italiano :

Durante le vacanze autunnali, venite a migliorare il vostro gioco o ad allenarvi per la competizione!

Espanol :

Durante las vacaciones de otoño, ¡ven a mejorar tu juego o a entrenarte para la competición!

L’événement Stage de tennis tous niveaux Pélissanne a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme du Massif des Costes