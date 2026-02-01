Stage de tennis Villé
49 rue de Bassemberg Villé Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-02-23 14:00:00
fin : 2026-02-27 15:30:00
2026-02-23
Venez vous dépenser grâce à un stage de tennis pour jeunes proposés par Constance du tennis club vallée de Villé.
Pour les enfants 14h-15h30. pour les ados 15h30-17h.
Inscription pour la semaine. .
49 rue de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 86 77 59 29
