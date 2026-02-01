Stage de tennis Villé

Stage de tennis

49 rue de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-02-23 14:00:00

fin : 2026-02-27 15:30:00

2026-02-23

Venez vous dépenser grâce à un stage de tennis pour jeunes proposés par Constance du tennis club vallée de Villé.

Pour les enfants 14h-15h30. pour les ados 15h30-17h.

Inscription pour la semaine. .

49 rue de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 86 77 59 29

