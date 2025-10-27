Stage de théâtre 8-12 ans : En route pour le village maléfique ! A LA FOLIE THEATRE Paris

Vous pourrez vivre une expérience hors du commun

dans ce lieu où la magie et le mystère règnent en maîtres.

Au-delà des sorcières et des magiciens

les plus respectés, d’autres créatures de l’ombre y vivent. Vous pourriez ainsi

croiser, dans les rues de ce village pas comme les autres, des monstres

facétieux, des fantômes espiègles ou des créatures mythiques…

Nous aurons besoin de ton imagination pour donner

vie à cet étrange monde ! En utilisant la magie du jeu et de l’improvisation

mais aussi des scènes de théâtre, et avec tes compagnons de voyage, vous allez

créer votre propre spectacle pour surprendre et faire frissonner vos parents.

Pour les vacances d’Halloween, venez visiter le village maléfique !

Vous pourrez imaginer toutes sortes de personnages pour le peupler : des monstres facétieux, des fantômes espiègles ou des créatures mythiques…

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h30

payant Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

A LA FOLIE THEATRE 6 rue de la folie méricourt 75011 Paris

+33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/