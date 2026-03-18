STAGE DE THÉÂTRE (8/15 ANS) Grenade
STAGE DE THÉÂTRE (8/15 ANS) Grenade mercredi 22 avril 2026.
STAGE DE THÉÂTRE (8/15 ANS)
FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne
Tarif : 95 – 95 – 100 EUR
95
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-22
Nathalie BIAIS donne rendez-vous aux enfants de 8 à 15 ans au Foyer Rural de Grenade, pour un stage de découverte du théâtre …
Nous vous attendons nombreux ! 95 .
FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie foyerruralgrenade@gmail.com
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English :
Nathalie BIAIS invites children aged 8 to 15 to the Foyer Rural de Grenade, for a theater discovery course …
L’événement STAGE DE THÉÂTRE (8/15 ANS) Grenade a été mis à jour le 2026-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE