STAGE DE THÉÂTRE À COLLIOURE Collioure

STAGE DE THÉÂTRE À COLLIOURE

13 Rue Jules Michelet Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : 350 – 350 –

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

2026-04-26

Pendant six jours, explorez le théâtre avec la compagnie ArtVenture à Collioure. Vous travaillerez l’approche du rôle et la création de personnages, l’esprit de groupe, le corps et la voix en mouvement, l’écoute, l’improvisation, le jeu, le voyage au cœur de la création théâtrale,…. Hébergement possible en appartement ou hôtel.

+33 1 49 68 89 02 artventurecontact@gmail.com

English :

For six days, explore theater with the ArtVenture company in Collioure. You’ll learn how to approach roles and create characters, group spirit, body and voice in movement, listening skills, improvisation, acting, the journey to the heart of theatrical creation,…. Accommodation available in apartments or hotels.

