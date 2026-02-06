Stage de théâtre à La Charité-sur-Loire CHANGE DE COULEUR, CHANGE DE PERSONNAGE Explorer la création de personnages grâce à l’improvisation Le lieu exact du stage à La Charité-sur-Loire vous sera transmis dès votre inscription La Charité-sur-Loire
Stage de théâtre à La Charité-sur-Loire CHANGE DE COULEUR, CHANGE DE PERSONNAGE Explorer la création de personnages grâce à l’improvisation Le lieu exact du stage à La Charité-sur-Loire vous sera transmis dès votre inscription La Charité-sur-Loire dimanche 1 mars 2026.
Stage de théâtre à La Charité-sur-Loire
CHANGE DE COULEUR, CHANGE DE PERSONNAGE
Explorer la création de personnages grâce à l’improvisation
Le lieu exact du stage à La Charité-sur-Loire vous sera transmis dès votre inscription Donnée à l’inscription La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Ce stage de d’improvisation théâtrale invite les participant·e·s à réveiller leur caméléon intérieur.
À travers le jeu, le corps, la voix et l’imaginaire, chacun explore l’art de changer de couleur, de point de vue et de posture pour créer des personnages singuliers et vivants.
Un espace ludique et bienveillant pour oser la métamorphose, enrichir sa palette de jeu et donner naissance à des personnages inattendus.
?? Le stage est réservé aux adultes
?? Tous les niveaux (même grand débutant) sont acceptés .
Le lieu exact du stage à La Charité-sur-Loire vous sera transmis dès votre inscription Donnée à l’inscription La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 41 12 73 les.zunisvers@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de théâtre à La Charité-sur-Loire
CHANGE DE COULEUR, CHANGE DE PERSONNAGE
Explorer la création de personnages grâce à l’improvisation
L’événement Stage de théâtre à La Charité-sur-Loire
CHANGE DE COULEUR, CHANGE DE PERSONNAGE
Explorer la création de personnages grâce à l’improvisation La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-02 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges