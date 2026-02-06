Stage de théâtre à La Charité-sur-Loire CHANGE DE COULEUR, CHANGE DE PERSONNAGE Explorer la création de personnages grâce à l’improvisation Le lieu exact du stage à La Charité-sur-Loire vous sera transmis dès votre inscription La Charité-sur-Loire

Stage de théâtre à La Charité-sur-Loire

CHANGE DE COULEUR, CHANGE DE PERSONNAGE

Explorer la création de personnages grâce à l’improvisation

Le lieu exact du stage à La Charité-sur-Loire vous sera transmis dès votre inscription

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Ce stage de d’improvisation théâtrale invite les participant·e·s à réveiller leur caméléon intérieur.

À travers le jeu, le corps, la voix et l’imaginaire, chacun explore l’art de changer de couleur, de point de vue et de posture pour créer des personnages singuliers et vivants.

Un espace ludique et bienveillant pour oser la métamorphose, enrichir sa palette de jeu et donner naissance à des personnages inattendus.

?? Le stage est réservé aux adultes

?? Tous les niveaux (même grand débutant) sont acceptés .

Le lieu exact du stage à La Charité-sur-Loire vous sera transmis dès votre inscription Donnée à l’inscription La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 41 12 73 les.zunisvers@gmail.com

