Stage de théâtre à l’Assaut ! 15 – 17 juillet A l’Assaut ! Gironde

Gratuit – 15 personnes maximum (inscription par email ou auprès de l’EVS)

Début : 2025-07-15T10:00:00 – 2025-07-15T12:30:00

Fin : 2025-07-17T14:00:00 – 2025-07-17T16:30:00

Stage de théâtre intergénérationnel

L’Espace de Vie Sociale “À l’Assaut” et la compagnie Les Volets Rouges s’associent pour organiser un stage de théȃtre ouvert à toute personne, avec ou sans expérience, à partir de 10 ans.

La compagnie Les Volets Rouges est implantée à Pugnac depuis 2022. Elle crée des spectacles pour la jeunesse et les adultes, à partir de textes contemporains pas toujours écrits pour le théâtre.

Avec ce stage, Sébastien Sampietro, metteur en scène et comédien, souhaite proposer un espace ludique d’échanges et d’expérimentations créatives entre les générations.

Jeux collectifs, approches du corps et de l’espace, travail de lecture à voix haute sont au programme de ces trois jours, dans le partage et la convivialité.

A l’Assaut ! Mombrier Mombrier 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 58 57 75 http://www.cielesvoletsrouges.org [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 58 57 75 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cielesvoletsrouges.org »}, {« type »: « email », « value »: « contact@alassaut.org »}] Lieu de vie et d’échanges, soutenu par différentes institutions (CAF, MSA, département, communauté de communes etc.), l’EVS est géré par l’association « A l’assaut ! » , il propose différentes activités accessibles et ouvertes à tous les habitants du territoire.

Le local baptisé « l’Espace Talet », est partagé avec la bibliothèque municipale, il offre un espace ludothèque, des activités créatives, musicales, des sorties familiales, ludiques et culturelles ou encore des événements festifs… ERP

Parking à proximité du lieu

© Laureline Mattiussi