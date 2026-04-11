Beaulieu-lès-Loches

Stage de théâtre adultes

Cour des Templiers Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : 105 – 105 – EUR

105

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 09:30:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

Le théâtre étant juste aussi sérieux que le jeu d’un enfant, nous croquerons dans le plaisir de jouer, de se laisser faire par l’histoire et ses imprévus, d’oser, d’écouter ses émotions… Le travail théâtral part de l’impro et du clown et invite à être soi-même.

Le théâtre étant juste aussi sérieux que le jeu d’un enfant, nous croquerons dans le plaisir de jouer, de se laisser faire par l’histoire et ses imprévus, d’oser, d’écouter ses intuitions, ses émotions… Bref ce stage est une invitation à être vous-même et tant d’autres !

Notre travail théâtral part de l’impro et du clown, il muscle les zygomatiques, et n’a rien d’intello !

Laissez votre cerveau à la maison et venez !

Panier repas à prévoir. 105 .

Cour des Templiers Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 67 45 86 22 contact.france@bodobodoproduction.com

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English :

As theater is just as serious as a child’s play, we’ll take a bite out of the pleasure of playing, of letting ourselves be influenced by the story and its unexpected events, of daring, of listening to our emotions… Theatrical work is based on improv and clowning, and invites you to be yourself.

L’événement Stage de théâtre adultes Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-04-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire