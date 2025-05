Stage de théâtre adultes débutant – Salle BELON Riec-sur-Bélon, 18 mai 2025 12:00, Riec-sur-Bélon.

Finistère

Stage de théâtre adultes débutant Salle BELON Rue de la Paix Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 12:00:00

fin : 2025-05-18 17:00:00

Date(s) :

2025-05-18

Théâtre Ostréa propose son dernier stage de l’année avant l’été. Pour adulte débutant, ce stage de théâtre est animé par un comédien professionnel, Pascal Guin, à Riec sur Bélon, de 12h00 à 17h00. 4 heures d’ateliers et 1h de pause pique-nique.

On peut commencer le théâtre à tout âge! Au travers de jeux ludiques découvrez votre jeu d’acteur. Un travail sur la voix, le corps, le langage non verbal, la gestion de l’espace etc…sont là pour que vous preniez confiance en vous. Le tout dans une ambiance conviviale et de respect mutuel. .

Salle BELON Rue de la Paix

Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 84 29 02 81

L’événement Stage de théâtre adultes débutant Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2025-05-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS