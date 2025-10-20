Stage de théâtre Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost
Stage de théâtre Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost lundi 20 octobre 2025.
Stage de théâtre
Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-25
2025-10-20
Pour les jeunes de 10 à 15 ans.
Création d’un spectacle d’Halloween. Avec Cynthia Gromy et Rémi Pucheu.
Date limite d’inscription 7 septembre.
Envoi du texte 15 septembre. .
Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 65 17 46 38 remi.pucheu@gmail.com
English :
For young people aged 10 to 15.
Creation of a Halloween show. With Cynthia Gromy and Rémi Pucheu.
German :
Für Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren.
Erstellen einer Halloween-Show. Mit Cynthia Gromy und Rémi Pucheu.
Italiano :
Per giovani dai 10 ai 15 anni.
Creazione di uno spettacolo di Halloween. Con Cynthia Gromy e Rémi Pucheu.
Espanol :
Para jóvenes de 10 a 15 años.
Creación de un espectáculo de Halloween. Con Cynthia Gromy y Rémi Pucheu.
