Stage de théâtre Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-25

2025-10-20

Pour les jeunes de 10 à 15 ans.

Création d’un spectacle d’Halloween. Avec Cynthia Gromy et Rémi Pucheu.

Date limite d’inscription 7 septembre.

Envoi du texte 15 septembre. .

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 65 17 46 38 remi.pucheu@gmail.com

English :

For young people aged 10 to 15.

Creation of a Halloween show. With Cynthia Gromy and Rémi Pucheu.

German :

Für Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren.

Erstellen einer Halloween-Show. Mit Cynthia Gromy und Rémi Pucheu.

Italiano :

Per giovani dai 10 ai 15 anni.

Creazione di uno spettacolo di Halloween. Con Cynthia Gromy e Rémi Pucheu.

Espanol :

Para jóvenes de 10 a 15 años.

Creación de un espectáculo de Halloween. Con Cynthia Gromy y Rémi Pucheu.

