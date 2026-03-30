Stage de théâtre

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-13

Du 13 au 17 avril, les Saltimbreizh propose aux enfants et ados un stage de théâtre à la salle polyvalente de Bédée.

Au programme 5 demi-journées de folie ! Avec Miguel Parraguez Cinto.

Stage enfants de 9h à 12h30

Stage ados de 14h à 17h30

Avec un spectacle le vendredi à 18h30.

Tarif 70€

Sur inscription. .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 47 41 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de théâtre Bédée a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Montfort Communauté