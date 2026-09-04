Stage de théâtre Bédée
lundi 26 octobre 2026 · Bédée
Informations pratiques
Bédée
Stage de théâtre
Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-26
Du 26 au 30 octobre, les Saltimbreizh propose aux enfants et ados un stage de théâtre à la salle polyvalente de Bédée.
Au programme 5 demi-journées de folie ! Avec Miguel Parraguez Cinto.
Stage enfants de 9h à 12h30
Stage ados de 14h à 17h30
Avec un spectacle le vendredi à 18h30.
Tarif : 70€
Sur inscription. .
Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 47 41 86
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English :
L’événement Stage de théâtre Bédée a été mis à jour le 2026-09-04 par OT – Montfort Communauté
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