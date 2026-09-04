Informations pratiques

Bédée

Stage de théâtre

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-19

fin : 2027-04-23

Date(s) :

2027-04-19

Du 19 au 23 avril, les Saltimbreizh propose aux enfants et ados un stage de théâtre à la salle polyvalente de Bédée.

Au programme 5 demi-journées de folie ! Avec Claire Heude.

Stage enfants de 9h à 12h30

Stage ados de 14h à 17h30

Avec un spectacle le vendredi à 18h30.

Tarif : 70€

Sur inscription. .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 47 41 86

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English :

L’événement Stage de théâtre Bédée a été mis à jour le 2026-09-04 par OT – Montfort Communauté