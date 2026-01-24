Stage de théâtre Théâtre du Roi de Coeur Bergerac

Stage de théâtre

DÉCOUVERTE DU KAMISHIBAÏ Histoire d’enfances par la Compagnie Les p’tites vadrouilles au Foyer du Théâtre du Roi de Cœur

Stage intergénérationnel à partir de 07 ans 2h par jour pendant 5 jours.

Prix libre entre 100€ et 150€.

Sur réservation. .

Théâtre du Roi de Coeur 4 Rue Charles Gonthier Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 56 86 17 theatreduroidecoeur@mailo.com

