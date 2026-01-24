Stage de théâtre Théâtre du Roi de Coeur Bergerac
Stage de théâtre
Théâtre du Roi de Coeur 4 Rue Charles Gonthier Bergerac Dordogne
Tarif : 100 – 100 – 150 EUR
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-20
2026-02-16
DÉCOUVERTE DU KAMISHIBAÏ Histoire d’enfances par la Compagnie Les p’tites vadrouilles au Foyer du Théâtre du Roi de Cœur
Stage intergénérationnel à partir de 07 ans 2h par jour pendant 5 jours.
Prix libre entre 100€ et 150€.
Sur réservation. .
Théâtre du Roi de Coeur 4 Rue Charles Gonthier Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 56 86 17 theatreduroidecoeur@mailo.com
