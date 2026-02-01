Stage de théâtre clownesque Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS

Initiation au théâtre clownesque, à travers le jeu, le mouvement et l’imaginaire, chaque enfant est invité à créer son propre clown !

Découvrir l’univers du théâtre clownesque dans un cadre ludique et créatif.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 11h30

payant

20,25 euros la semaine.

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20-24 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS

https://marcsangnier.aniapp.fr +33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr



