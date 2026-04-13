Stage de théâtre « Dans la boîte à voix » association la tour d’auvergne Rennes
Stage de théâtre « Dans la boîte à voix » association la tour d’auvergne Rennes lundi 13 avril 2026.
Stage de théâtre « Dans la boîte à voix » association la tour d’auvergne Rennes 13 – 15 avril Ille-et-Vilaine
3 jours d’ateliers théâtre pour les 9-12 ans
Stage de théâtre :imagine,joue, enregistre dans la boîte à voix.
Spécial 9-12 ans
prévoir pique-nique
clé USB
inscription avant le 10 avril
renseignement 02 99 30 10 89 association LA Tour d’Auvergne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-13T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-15T15:00:00.000+02:00
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https://framaforms.org/stage-de-theatre-1774436633
association la tour d’auvergne 8, passage du couëdic 35000 rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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