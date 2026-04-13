Stage de théâtre « Dans la boîte à voix » association la tour d’auvergne Rennes 13 – 15 avril Ille-et-Vilaine

3 jours d’ateliers théâtre pour les 9-12 ans

Stage de théâtre :imagine,joue, enregistre dans la boîte à voix.

Spécial 9-12 ans

prévoir pique-nique

clé USB

inscription avant le 10 avril

renseignement 02 99 30 10 89 association LA Tour d’Auvergne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-13T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-15T15:00:00.000+02:00

1

https://framaforms.org/stage-de-theatre-1774436633

association la tour d’auvergne 8, passage du couëdic 35000 rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

