Stage de théâtre d’impro Théâtre de la Haute Ville Granville

Stage de théâtre d’impro

Théâtre de la Haute Ville 51 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 16:00:00

2025-12-20

Envie de découvrir, redécouvrir ou pratiquer le théâtre d’impro juste avant Noël ?

le samedi 20 pour les enfants à partir de 8 ans ados.

ou le dimanche 21 pour les jeunes et adultes !

Ouvert à tous, débutants ou ayant déjà pratiqué le théâtre. .

+33 6 83 46 85 42 delphine.bougeard@gmail.com

