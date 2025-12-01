Stage de théâtre d’impro Théâtre de la Haute Ville Granville
Stage de théâtre d’impro Théâtre de la Haute Ville Granville samedi 20 décembre 2025.
Stage de théâtre d’impro
Théâtre de la Haute Ville 51 Rue Notre Dame Granville Manche
Début : Samedi Samedi 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-21 16:00:00
2025-12-20
Envie de découvrir, redécouvrir ou pratiquer le théâtre d’impro juste avant Noël ?
le samedi 20 pour les enfants à partir de 8 ans ados.
ou le dimanche 21 pour les jeunes et adultes !
Ouvert à tous, débutants ou ayant déjà pratiqué le théâtre. .
Théâtre de la Haute Ville 51 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 6 83 46 85 42 delphine.bougeard@gmail.com
