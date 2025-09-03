Stage de théâtre (enfant) Quai de scène Bourg-lès-Valence

Stage de théâtre (enfant)

Quai de scène 5 rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 170 – 170 – 170 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-04-17 17:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Un stage immersif d’une semaine, spécialement conçu pour les enfants de 8 à 11 ans .

Au programme improvisation, exploration des outils de l’acteur, travail sur scène, créations collectives…

.

Quai de scène 5 rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 40 54 02 contact@quaidescene.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A one-week immersive workshop specially designed for children aged 8 to 11.

On the program: improvisation, exploration of the actor?s tools, stage work, collective creations?

L’événement Stage de théâtre (enfant) Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-03 par Valence Romans Tourisme