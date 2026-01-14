Stage de théâtre enfant Maison des Arts Bressuire

Stage de théâtre enfant

Maison des Arts 1 Boulevard Jacques Nérisson Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-20 16:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Stage de découverte théâtrale pour enfants.

Enfants de 7 à 9 ans, de 10 h à 12 h.

Enfants de 10 à 13 ans, de 14 h à 16 h. .

Maison des Arts 1 Boulevard Jacques Nérisson Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 07 69 33 infos@theatre-du-bocage.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de théâtre enfant

L’événement Stage de théâtre enfant Bressuire a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Bocage Bressuirais