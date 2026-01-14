Stage de théâtre enfant Maison des Arts Bressuire

Stage de théâtre enfant Maison des Arts Bressuire lundi 16 février 2026.

Maison des Arts 1 Boulevard Jacques Nérisson Bressuire Deux-Sèvres

Début : 2026-02-16 14:00:00
fin : 2026-02-20 16:00:00

2026-02-16

Stage de découverte théâtrale pour enfants.
Enfants de 7 à 9 ans, de 10 h à 12 h.
Enfants de 10 à 13 ans, de 14 h à 16 h.

Maison des Arts 1 Boulevard Jacques Nérisson Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 07 69 33  infos@theatre-du-bocage.com

