STAGE DE THÉATRE ENFANT Ancien VVF Les Cévennes Florac Trois Rivières

Ancien VVF Les Cévennes 2 Chemin Yssenges Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 40 – 40 – 65 EUR

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-08

2025-08-05

La compagnie IMBIDO propose un stage de théâtre enfant du mardi 05 au vendredi 08 août, en matinées, à FLORAC.

Le stage s’adresse à tout enfant, de 7 à 11 ans, qui veut découvrir le théâtre, apprendre à jouer et s’amuser sur scène.

Abracadabrac! Quand la magie s’invite au théâtre, mon bâton devient baguette, moi, je m’envole et la salle se transforme !

Le stage s’adresse à tout enfant, de 7 à 11 ans, qui veut découvrir le théâtre, apprendre à jouer et s’amuser sur scène. Cette fois, c’est le thème de la magie qui s’invite sur scène …

Un temps parents/enfants sera également prévu pour clore le stage.

Tarifs: De soutien 65€ / Normal 55€ / Solidaire 40€ .

Ancien VVF Les Cévennes 2 Chemin Yssenges Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 7 77 07 09 08 cie.imbido@gmail.com

English :

The IMBIDO company is offering a children?s theater workshop from Tuesday 05 to Friday 08 August, in the mornings, in FLORAC.

The course is aimed at children aged 7 to 11 who want to discover theater, learn to act and have fun on stage.

German :

Die Theatergruppe IMBIDO bietet von Dienstag, dem 05. August, bis Freitag, dem 08. August, vormittags einen Theaterkurs für Kinder in FLORAC an.

Der Workshop richtet sich an alle Kinder zwischen 7 und 11 Jahren, die das Theater entdecken, spielen lernen und Spaß auf der Bühne haben möchten.

Italiano :

La compagnia IMBIDO propone un corso di teatro per bambini da martedì 05 a venerdì 08 agosto, al mattino, presso il FLORAC.

Il corso è rivolto ai bambini dai 7 agli 11 anni che vogliono scoprire il teatro, imparare a recitare e divertirsi sul palco.

Espanol :

La compañía IMBIDO ofrece un curso de teatro infantil del martes 05 al viernes 08 de agosto, por las mañanas, en el FLORAC.

El curso está dirigido a niños de 7 a 11 años que quieran descubrir el teatro, aprender a actuar y divertirse sobre el escenario.

