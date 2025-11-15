STAGE DE THÉÂTRE ENFANT Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Enfant
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-06
2026-03-02
Stage de théâtre pour enfant du 2 au 6 mars 2026.
Programme à venir.
Programme à venir. .
Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
English :
Theater workshop for children from March 2 to 6, 2026.
Program to come.
German :
Theaterpraktikum für Kinder vom 2. bis 6. März 2026.
Programm wird noch bekannt gegeben.
Italiano :
Laboratorio teatrale per bambini dal 2 al 6 marzo 2026.
Programma da seguire.
Espanol :
Taller de teatro para niños del 2 al 6 de marzo de 2026.
Programa a seguir.
