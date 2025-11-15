Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

STAGE DE THÉÂTRE ENFANT Pont de Montvert Sud Mont Lozère

STAGE DE THÉÂTRE ENFANT

STAGE DE THÉÂTRE ENFANT Pont de Montvert Sud Mont Lozère lundi 2 mars 2026.

STAGE DE THÉÂTRE ENFANT

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-06

Date(s) :
2026-03-02

Stage de théâtre pour enfant du 2 au 6 mars 2026.
Programme à venir.
Stage de théâtre pour enfant du 2 au 6 mars 2026.
Programme à venir.   .

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

English :

Theater workshop for children from March 2 to 6, 2026.
Program to come.

German :

Theaterpraktikum für Kinder vom 2. bis 6. März 2026.
Programm wird noch bekannt gegeben.

Italiano :

Laboratorio teatrale per bambini dal 2 al 6 marzo 2026.
Programma da seguire.

Espanol :

Taller de teatro para niños del 2 al 6 de marzo de 2026.
Programa a seguir.

L’événement STAGE DE THÉÂTRE ENFANT Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2025-11-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère