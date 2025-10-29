Stage de théâtre enfant Salle des variétés bonne garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-29 10:00 – 12:00

Gratuit : non 70€ 70 € – tarif réduit fratries et carte blanche: 65 € sur inscription livrequireve@gmail.com Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 18

Autour des « Livres en scène » (livres jeunesse adaptés pour la scène pour les enfants), la compagnie propose aux enfants de vivre une expérience de création avec les comédiens. Pour sauter à pieds joints dans le monde du théâtre

Salle des variétés bonne garde Nantes 44202