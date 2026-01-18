Stage de théâtre enfants Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-16 10:00 – 12:00

Gratuit : non TARIF : 70€ / fratrie 65 € INSCRIPTION : livrequireve@gmail.com Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 10

Autour des « Livres en scène » (livres jeunesse adaptés pour la scène pour les enfants), la compagnie propose aux enfants de vivre une expérience de création avec les comédiens.POUR SAUTER À PIEDS JOINTS DANS LE MONDE DU THÉÂTREPendant une semaine, la compagnie s’installe au Ciné-Théâtre Bonne Garde, avec ses malles remplies d’histoires, ses décors et ses costumes.Stage pour les 4 matinées.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 02 40 82 70 38



