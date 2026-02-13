Stage de théâtre enfants, Cinéma Bonne Garde, Nantes

Stage de théâtre enfants 16 – 19 février Cinéma Bonne Garde Loire-Atlantique

TARIF : 70€ / fratrie 65 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T10:00:00+01:00 – 2026-02-16T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T10:00:00+01:00 – 2026-02-19T12:00:00+01:00

Autour des « Livres en scène » (livres jeunesse adaptés pour la scène pour les enfants), la compagnie propose aux enfants de vivre une expérience de création avec les comédiens.

POUR SAUTER À PIEDS JOINTS DANS LE MONDE DU THÉÂTRE

Pendant une semaine, la compagnie s’installe au Ciné-Théâtre Bonne Garde, avec ses malles remplies d’histoires, ses décors et ses costumes.

Stage pour les 4 matinées.

Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis 44200 NANTES Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cinemalebonnegarde.com/FR/9/cinema-bonne-garde-nantes.html https://www.facebook.com/cinema.bonnegarde/;https://www.instagram.com/cinebonnegarde [{« type »: « email », « value »: « livrequireve@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 82 70 38 »}] Salle de cinéma de environ 300 places

Taille de l’écran : 4.33m de haut et 9.80m de large – en vélo :

un parking vélo est à votre disposition devant l’entrée du cinéma

deux stations de Naolib vélo en libre service sont localisées à proximité du cinéma : station Pirmil et station Saint Jacques

– en transports en commun (Naolib) :

Tram : L2 et L3 station Pirmil

Chronobus : C4 et C9 arrêt Pirmil

Bus : Lignes 27, 28, 36, 38 arrêt Pirmil Ligne 42 arrêt Saint Jacques

Découverte du théâtre par la mise en espace de livres jeunesse, de jeux et d’exercices autour de la voix et du corps dans l’espace. stage de théâtre stages enfants

Fabrice Leray