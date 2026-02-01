Stage de théâtre enfants Salle des fêtes Izotges
Stage de théâtre enfants Salle des fêtes Izotges jeudi 26 février 2026.
Stage de théâtre enfants
Salle des fêtes IZOTGES Izotges Gers
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 15:00:00
fin : 2026-02-27 18:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Stage de théâtre enfants
Déroulé du stage
Présentation de l’atelier, du cadre, des règles du groupe et de l’objectif de restitution
Mise en confiance du groupe à travers des jeux collectifs et des exercices d’écoute
Échauffement corporel et vocal favorisant la disponibilité, l’engagement et l’expression
Jeux et improvisations permettant d’explorer ce que l’on n’ose pas dire dans la vie quotidienne
Travail sur le personnage comme espace d’autorisation dire, faire, réagir autrement que dans la réalité
Improvisations guidées en duo et en groupe autour de situations concrètes
Sélection et structuration des propositions pour construire une suite de scènes courtes
Objectifs pédagogiques
– Développer la confiance en soi et l’affirmation personnelle Comprendre que le personnage permet de s’autoriser à dire et à faire sur scène Apprendre à exprimer des idées, des émotions et des points de vue à travers le jeu théâtral Renforcer l’écoute, la coopération et le respect au sein du groupe Découvrir le plaisir de jouer ensemble et de partager une création collective.
Metteuse en scène et comédienne, Corinne Cibin a joué dans plusieurs compagnies, mais aussi dans plusieurs registres, comme; récits de femmes et autres histoires de Dario Fo et Franca Rame.
Pour le théâtre amateur, elle a plus de 35 ans d’expérience en création et direction d’ateliers pour enfants, adolescents et adultes. Accompagnement des publics variés autant en difficulté sociales qu’en décrochage scolaire. Son approche bienveillante et appréciée par tous les professionnels. Elle prépare actuellement un spectacle sur les contes du Gers et de midi-pyrénéens.
.
Salle des fêtes IZOTGES Izotges 32400 Gers Occitanie +33 6 26 55 33 19 admnistration@lespouzoueres.fr
English :
Children’s theater workshop
Course
Presentation of the workshop, the framework, the group rules and the objective of the performance
Building group confidence through group games and listening exercises
Body and vocal warm-up to encourage availability, commitment and expression
Games and improvisations to explore the things we dare not say in everyday life
Work on the character as a space for authorization: saying, doing and reacting differently than in reality
Guided duo and group improvisations based on concrete situations
Selection and structuring of proposals to build a series of short scenes
Learning objectives
– Develop self-confidence and personal assertiveness Understand that character allows you to give yourself permission to say and do things on stage Learn to express ideas, emotions and points of view through theatrical play Reinforce listening, cooperation and respect within the group Discover the pleasure of playing together and sharing a collective creation.
Director and actress Corinne Cibin has worked with a number of companies, but also in a variety of genres, including: women?s stories and other stories by Dario Fo and Franca Rame.
In amateur theater, she has over 35 years’ experience in creating and directing workshops for children, teenagers and adults. She works with a wide range of audiences, from the socially disadvantaged to school dropouts. Her caring approach is appreciated by all professionals. She is currently working on a show based on tales from the Gers and the Midi Pyrenees.
