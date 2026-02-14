Stage de théâtre enfants, Salle polyvalente, Saint-Sulpice-la-Forêt

Stage de théâtre enfants 19 et 20 février Salle polyvalente Ille-et-Vilaine

Sur inscription / 60 € les 2 jours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T10:00:00+01:00 – 2026-02-19T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-20T10:00:00+01:00 – 2026-02-20T17:00:00+01:00

Salle polyvalente 13 Rue de la Grange, Place René-Mathieu Cuisnier, Saint-Sulpice-la-Forêt Saint-Sulpice-la-Forêt 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 66 23 63 https://saint-sulpice-la-foret.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact.bougresses@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 66 96 23 25 »}]

Jeudi 19 et Vendredi 20 février 2026 à la salle polyvalente saint-sulpice-la-forêt théâtre

Les Bougresses